Savaş enerjiyi vurdu, Avrupalılar kendi santrallerini kurdu

Orta Doğu'da devam eden savaş enerji maliyetlerini rekor seviyelere çıkarırken Avrupa'da da yeşil teknoloji için bir katalizör haline geldi.

Brent petrol, çatışmaların başlamasından bu yana yüzde 50'den fazla artarak varil başına 116 dolara ulaşırken, Hollanda'da TTF doğalgaz fiyatı da yaklaşık yüzde 70 yükseldi. Bu yükseliş son 5 yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedilirken Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Güneş panellerinde talep patlaması

Yükselen enerji fiyatları Avrupalıları tehdit ederken, Avrupa'da ısı pompasına talep kullanımının en düşük olduğu İngiltere'de bile mart ayının ilk üç haftasında bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı.

Güneş enerjisi satışları da yüzde 54 oranında yükseldi. Ev sahipleri mevcut panelleri de büyütme yoluna giderken elektrikli araç (EV) şarj cihazı satışları ise yüzde 20 oranında artış kaydetti.

Elektrikli araç satışları 2 katına çıktı

Avrupalılar güneş enerjisi ve ısı pompaları ile kendi enerji santrallerini kurarak maliyetleri uzun vadede düşürmeye çalışırken Avrupa Komisyonu verilerine göre, 23 Şubat ile 16 Mart tarihleri ​​arasında AB genelinde benzinin ortalama fiyatı yüzde 12 artarak litre başına 1,84 euroya yükseldi.

Bu durum, elektrikli araçlara (EV'lere) olan ilgiyi de büyük ölçüde artırdı. Şubat ortası ile 9 Mart arasında EV satışlarının neredeyse iki katına çıktığını görüldü.

Her yıl 600 dolara yakın tasarruf

Alman yenilenebilir enerji şirketi Enpal de savaşın başlamasından bu yana güneş paneli ve ısı pompası talebinin yüzde 30 arttığını, güneş enerjisine ilginin neredeyse iki katına çıktığını bildirdi.

İngiltere'de de benzer bir tablo oluştuğu öğrenilirken, Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma tamamen yenilenebilir enerjiye geçişin İngiltere'de hanelere yılda 582 dolara kadar tasarruf sağlayabileceğini ortaya koydu.

Öte yandan, İspanya'nın yenilenebilir enerji devrimi, doğal gaz fiyatları hızla yükselirken faturaların aynı kalmasını sağladı. Böylece İspanya Avrupa'da enerji krizinden en az etkilenen ülkelerden biri oldu.