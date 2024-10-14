Savunma şirketleri hisseleri yatırımcısını sevindirdi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, 2024'ün ilk dokuz ayında güçlü bir performans sergileyerek yatırımcılarını memnun etti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından savunma harcamalarına odaklanan Avrupa'daki şirketler, bu yükselişte önemli bir rol oynadı.

Özellikle Avrupalı hükümetlerin askeri harcamalarındaki artış kararları, savunma ve havacılık hisselerindeki ivmenin temel etkenlerinden biri oldu. Analistler, savaşın ardından Avrupa'da savunma sanayisinin stratejik önem kazandığını ve şirketlerin yatırım planlarını bu doğrultuda güncellediğini belirtti.

Avrupa Birliği de (AB), yeni organizasyonlar ve fonlarla hem kurumsal hem de devlet bazında savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, sektördeki şirketlerin borsa performanslarına olumlu yansıdı.

Asya merkezli şirketler öne çıktı

2024'ün ilk dokuz ayında en büyük kazancı sağlayan şirketler arasında Japonya merkezli Mitsubishi Heavy yüzde 156,9, Güney Koreli Hanwha Aerospace ise yüzde 114,8 oranında değer kazandı. Almanya merkezli Rheinmetall AG de yüzde 69,5 yükseliş göstererek dikkat çekti.

Mitsubishi Heavy, İngiltere ve İtalya ile yürüttüğü savaş uçağı geliştirme projesinin yanı sıra, yeni nesil nükleer reaktör tasarımı ve gemi inşa siparişleriyle öne çıktı. Güney Koreli Hanwha Aerospace, Ukrayna savaşı ve artan ihracat talepleriyle küresel pazarda önemli bir konuma gelirken, Rheinmetall AG, Alman ordusundan aldığı 8,5 milyar Euroluk mühimmat siparişi ve güçlü satış beklentileriyle borsada değer kazandı.

ABD ve İngiliz şirketlerinin yükselişi

ABD merkezli RTX Corporation yüzde 44, Lockheed Martin yüzde 29, General Dynamics yüzde 16,4 ve Northrop Grumman yüzde 12,8 değer kazandı. BAE Systems ise yüzde 11,4'lük artışla dikkat çekti. Bu şirketlerin mali performansları, yaptıkları yeni anlaşmalar ve aldıkları siparişler, hisselerine değer kattı.

Lockheed Martin'in, Suudi Arabistan ile yaptığı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) anlaşması ve Firefly Aerospace ile yaptığı roket fırlatma aracı anlaşması, hisse performansına olumlu yansıyan gelişmeler arasında yer aldı.

Boeing, Airbus ve Lufthansa düşüş yaşadı

Buna karşın, havacılık sektöründeki Boeing, Airbus ve Lufthansa yılın ilk dokuz ayında yatırımcısına kaybettirdi. Boeing'in hisseleri yüzde 41,7, Airbus yüzde 6,1 ve Lufthansa yüzde 18,3 oranında değer kaybetti.

Boeing 737 Max modeli ile ilgili sorunlar ve davalar nedeniyle zorlu bir dönem geçirirken, Airbus uçak teslimatlarını ve kazanç hedeflerini düşürmesi sebebiyle borsada değer kaybetti.