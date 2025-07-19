Schengen'de 5 yıla giden yol açıldı
Türk iş dünyasının uzun zamandan beri dile getirdiği vize çilesinde ilk adım geldi. Avrupa Birliği, bu hafta aldığı kararla Türklere ‘kademeli’ vize kapısını açtı. Söz konusu adımın, randevu bulma ve bekleme süreleri ile operasyonel maliyetleri düşürmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türk vatandaşları için Schengen vize sürecinde kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Büyükelçi Ossowski, bundan önce vize alabilmek için bir Türk vatandaşının 3 defa başvurması gerektiğine işaret ederek yeni uygulama ile bir defa ‘kısa kalışlı vize’ başvurusundan sonra kademeli bir şekilde 6 aylık, 1-3-5 yıllık vize almanın yolunun açıldığını anlattı.
Vize serbestisi tekrar gündemde
Ossowski bundan sonra 6 aylık vize alabilmek için 3 defa kısa kalışlı vizeye başvurmaya gerek kalmadığını söylerken, “Cascade” sisteminde bazı aşamaları aradan çıkardık ve kolaylaştırdık. Böylece daha kolay ve hızlı bir şekilde uzun süreli vize almak mümkün olacak ama iyi niyetli, dürüst bir şekilde seyahat etmelisiniz. Schengen ülkeleri Türkiye’den gelen seyahat taleplerini kolaylaştırma yönünde önemli bir adım attı. Yeni uygulamayla Türk vatandaşlarının daha uzun geçerli, çok girişli vizelere erişimi mümkün olacak” ifadelerini kullandı.
Ossowski, “Bu kolaylıklar iyi niyet göstergesi. Ama kalıcı çözüm, vize serbestisi. Türkiye’nin yerine getirmesi gereken 72 kriter vardı, 66’sı tamamlandı. Kalan 6 kriterin karşılanması için Türk makamlarıyla tekrar diyaloğu başlatıp ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "İlk kez başvuru yapacaklar için de çalışmalarımız sürecek" dedi. Bolat ayrıca, bundan sonraki süreçte artık Schengen'e dahil olan 25 ülkenin büyükelçiliklerinin ya da konsolosluklarının bir mazeretinin kalmamış olduğunun da altını çizdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da ‘kesin çözümü’ beklediklerini ifade etti.
“Cascade (kademeli)” sistemi nasıl işleyecek?
* İlk başvuruda kısa süreli tek girişli vize alınacak.
* İkinci başvuruda 6 ay geçerli çok girişli vize verilecek.
* Üçüncü başvuruda 3 yıllık çok girişli vize alma imkânı doğacak.
* Sonraki başvurularda ise 5 yıllık vize alınabilecek.