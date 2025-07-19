Schengen'de 5 yıla giden yol açıldı

Avrupa Birliği Türkiye Dele­gasyonu Başkanı Büyükel­çi Thomas Hans Ossowski, Türk vatandaşları için Schengen vize sürecinde kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Büyü­kelçi Ossowski, bundan önce vize alabilmek için bir Türk vatandaşı­nın 3 defa başvurması gerektiğine işaret ederek yeni uygulama ile bir defa ‘kısa kalışlı vize’ başvurusun­dan sonra kademeli bir şekilde 6 ay­lık, 1-3-5 yıllık vize almanın yolu­nun açıldığını anlattı.

Vize serbestisi tekrar gündemde

Ossowski bundan sonra 6 ay­lık vize alabilmek için 3 defa kısa kalışlı vizeye başvurmaya gerek kalmadığını söylerken, “Cascade” sisteminde bazı aşamaları aradan çıkardık ve kolaylaştırdık. Böyle­ce daha kolay ve hızlı bir şekilde uzun süreli vize almak mümkün olacak ama iyi niyetli, dürüst bir şekilde seyahat etmelisiniz. Sc­hengen ülkeleri Türkiye’den ge­len seyahat taleplerini kolaylaş­tırma yönünde önemli bir adım attı. Yeni uygulamayla Türk va­tandaşlarının daha uzun geçerli, çok girişli vizelere erişimi müm­kün olacak” ifadelerini kullandı.

Ossowski, “Bu kolaylıklar iyi ni­yet göstergesi. Ama kalıcı çözüm, vize serbestisi. Türkiye’nin yerine getirmesi gereken 72 kriter vardı, 66’sı tamamlandı. Kalan 6 kriterin karşılanması için Türk makamla­rıyla tekrar diyaloğu başlatıp iler­lemek istiyoruz” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ka­rarı memnuniyetle karşıladıkla­rını belirterek "İlk kez başvuru ya­pacaklar için de çalışmalarımız sürecek" dedi. Bolat ayrıca, bun­dan sonraki süreçte artık Schen­gen'e dahil olan 25 ülkenin büyü­kelçiliklerinin ya da konsolosluk­larının bir mazeretinin kalmamış olduğunun da altını çizdi. İSO Baş­kanı Erdal Bahçıvan da ‘kesin çö­zümü’ beklediklerini ifade etti.

“Cascade (kademeli)” sistemi nasıl işleyecek?

* İlk başvuruda kısa süreli tek girişli vi­ze alınacak.

* İkinci başvuruda 6 ay geçerli çok girişli vize verilecek.

* Üçüncü başvuruda 3 yıllık çok girişli vize alma imkânı doğacak.

* Sonraki başvurularda ise 5 yıllık vize alınabilecek.