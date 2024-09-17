Scholz: Gecikmeye rağmen Intel, Almanya'daki fabrika için kararlı

Intel'in Almanya'daki projeyi iki yıl erteleme kararının şirketin projeye bağlı kalma niyetini de içeren bir karar olduğunu aktaran Scholz, "Son aylarda bir dizi yarı iletken üreticisi Almanya'da önemli yatırım kararları aldı. Toplamda mikroelektronik alanında 30'dan fazla yatırım projesi devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Yarı iletken endüstrisinin bu çok değişken iş kolunda, Almanya'da zaten yüksek olan kapasitelerin daha da genişlemesini sağlamaya yardımcı olmak için bu fırsatı değerlendirmemiz bizim için önemli."

80 milyar Euro'luk yatırımın önemli parçası

Intel 2023'te, yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar Euro'luk yatırım planının bir parçası olarak, Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde yarı iletken üretim tesisleri için 30 milyar Euro'luk yatırım yapacağını açıklamıştı.

Intel, Magdeburg'da planladığı üretim tesisi için Alman hükümeti ile 10 milyar Euro teşvik için bir niyet mektubu imzalamıştı. AB Komisyonu'nun bu konudaki onayı beklenirken, fabrika için temel atma töreni bu yıl için planlanmıştı. Almanya'daki yeni tesislerin Avrupa Komisyonu'nun Alman hükümetinin teşvik paketini onaylamasından 4-5 yıl sonra faaliyete geçmesi bekleniyordu.