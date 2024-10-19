Scope, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, kamu maliyesinin kötüleşmesi ve siyasi tartışmalar nedeniyle Fransa'nın kredi notunu düşürdü. Scope, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notlarını "AA"dan "AA-"ye çekti.

Kredi notunun görünümü 'durağan'

Fransa'nın kısa dönem yerel ve yabancı para cinsinden notları ise "S-1" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü bu adımın ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

Scope, beklenenden yüksek mali açıklar ve genel hükümet borcunda istikrarlı bir artışla karakterize edilen kamu maliyesinin sürekli bozulmasını not indiriminin gerekçelerinden biri olarak gösterdi.

Ayrıca, 2024 erken yasama seçimlerinin ardından gelen zorlu siyasi görünümün, başkanlık, hükümet ve parlamento arasındaki siyasi uyum seviyesini düşürürken, parlamento parçalanmasını daha da artırdığına işaret edildi.