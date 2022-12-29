SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halka arz oluyor

Türk savunma sanayisi şirketi SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut, bir yılı aşkın süredir halka arza hazırlandıklarını söyledi.

Sürecin zorlu olduğunu ifade eden Korkut, Borsa İstanbul ve SPK denetimlerinin ardından 22 Aralık itibarıyla halka arzlarının onaylandığını anımsattı. Korkut, 2023’ün ilk haftasında ise “Gong Töreni” yapmayı planladıklarını bildirdi. Halka arz sürecine giriş gerekçelerini anlatan Korkut, şunları kaydetti: “Borsaya kote olmamızın en önemli sebebi, SDT’nin kuruluşundan itibaren geçen 17 sene içinde ürünler çıktı, olgunlaştı, yurt içi pazarda yer buldu. Artık biz kendimize ihracat hedefleri koyduk. Bu ürünlerin yurt dışında da pozisyonlanabilmesi için yurt dışında bir tanınırlık ihtiyacı var. Özellikle vakıf şirketlerimiz yurt dışına gittiğinde, onlar vakıf şirketi olmanın, devlet şirketi olmanın avantajıyla tanınırlık problemini yaşamıyorlar. Oysa biz tamamen özel bir şirket olarak yurt dışına gittiğimizde kabiliyetlerimiz ve ürünlerimiz beğenilse de yurt dışı müşteriler şirketle ilgili başka bir güvence arıyor. Borsada işlem görmeye başladığımızda, potansiyel müşterilerimizin aklındaki bu endişelerin bir kısmını gidermiş olacağız. Çünkü borsada işlem gören şirket, devlet tarafından kontrol edilen, standartları olan, şeffaf olan, hesap verebilir, yatırımcılarına karşı sorumluluğu olan ve bu sorumlulukları kontrol edilen bir şirket olduğu için özellikle yurt dışı müşterilerde de bakış açısı değişecek.”

“Asgari yüzde 35 temettü dağıtacağız”

Korkut, borsada işlem görmenin SDT’yi gelecek yıllarda hem yurt içi hem de yurt dışında farklı noktalara taşıyacağını dile getirdi. Korkut, halka arzdan gelecek fonun yüzde 70’ini yeni yerleşke inşası, yüzde 20’sini AR-GE faaliyetleri, yüzde 10’unu ise iş geliştirme ve işletme faaliyetleri için kullanacakları bilgisini verdi.

Halka arzda yatırımcıyı cezbedecek taahhütler verdiklerine işaret eden Korkut, “2022 ve 2023 yılları için faiz, amortisman ve vergi öncesi (FAVÖK) karları tutturma taahhüttü verdik. İlk 5 yıl karın asgari yüzde 35’ini temettü olarak dağıtacağız. Ayrıca şirket 18 ay boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımında bulunmayacak. Büyük ortak da 15 ay boyunca herhangi bir pay satışı yapmayacak.” dedi. Korkut, verdikleri taahhütler ve hedefleri tutturma konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi.