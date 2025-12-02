Sebzede miktar arttı fiyat düştü, meyvede tablo tersine döndü

Antalya Ticaret Borsası, Kasım 2025’e ilişkin Antalya Haller Endeks Değişim Tablosunu yayımladı. Verilere göre; sebzede ürün miktarı artarken fiyatlarda sert düşüşler yaşandı. Meyvede ise arz azalırken fiyatları yıllık bazda yükselmeye devam etti.

Kasım ayında domates miktar endeksi yüzde 210,72 artarak yükselişe geçti. Yıllık bazda artış ise yüzde 46,48 olarak kaydedildi. Ancak aynı dönemde fiyat endeksi yüzde 30,82 düşerken, yıllık fiyat kaybı yüzde 43,15 seviyesinde gerçekleşti.

Meyvede miktar geriledi, fiyatlar arttı

Meyve de ise miktar endeksi kasımda yüzde 21,96 düşerken, yıllıkta yüzde 14,29’luk azalma görüldü.

Fiyatlarda aylık bazda yüzde 6,67 düşüş yaşanmasına rağmen, yıllık artış yüzde 51,48 oldu.

Sebze miktarı arttı, fiyat düştü

Sebzede de miktar endeksi kasımda yüzde 112,73 artarken, yıllık bazda artış yüzde 73,54 oldu.

Fiyat endeksinde ise aylık bazda yüzde 21,18, yıllık bazda yüzde 41,36 düşüş kaydedildi.