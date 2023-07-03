SEC, Bitcoin ETF başvurularını yetersiz buldu

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun BlackRock ve Fidelity'nin son ETF başvurularının yetersiz olduğunu söylemesinin ardından Bitcoin cuma günü yüzde 5'e kadar düştü. 31 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, 29 bin 500 dolara kadar indi.

BlackRock‘ın Bitcoin ETF başvurusunun ardından kripto piyasasında sert yükseliş kaydedilmişti. Bitcoin, 26 bin 400 dolardan 31 bin doların üzerine tırmanmıştı. Bitcoin, nisan ayından bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıkmıştı. BlackRock fonunun varlık saklayıcısı olarak listelenen Coinbase hisseleri de aynı dönemde yüzde 30’dan fazla artış göstermişti.