Şeker 11 yılın zirvesini gördü

Geçen hafta altının onsu 2.048,73 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesine karşın haftayı yüzde 0.2 değer kaybıyla tamamladı. 26,089 dolarla Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gören gümüş yüzde 1.7, paladyum yüzde 2.5, platin yüzde 3.7 artış kaydetti.

Analistler, Fed üyelerinin, açıklamalarında, bankanın faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizliklerin hala devam ettiğini vurgulamalarının varlık fiyatları üzerinde dalgalanmaya sebep olduğunu ve altının ons fiyatının baskılandığını söyledi. Geçen hafta baz metallerde de yükseliş eğilimi hakimdi. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2.6, kurşun yüzde 3, alüminyum yüzde 2, nikel yüzde 6.9, çinko da yüzde 1.8 arttı.

Enerji emtialarında da geçen hafta pozitif bir hava hakimdi. Haftayı Brent petrol yüzde 1.7, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 4.7 değer kazandı. Geçen hafta tarım emtialarında da genel olarak pozitif bir hava hakimdi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2.5, pirinç yüzde 4.5 artış kaydederken mısır yüzde 1.2, soya fasulyesi yüzde 1.7 azaldı. Hindistan'dan yapılan sınırlı ihracat beklentileri ve Pakistan ve Tayland’ın da aralarında olduğu diğer ülkelerden gelen cansız tedarik beklentileriyle şeker fiyatları yükseldi.

Analistler, Hindistan'da yüksek perakende şeker fiyatlarının da hükümetin bu sezon ek ihracata izin vermeyeceği yönündeki beklentileri artırdığını ve bunun da piyasayı daha da zorladığını belirterek, Brezilya'daki hasadın şeker piyasası üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.