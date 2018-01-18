18 Ocak 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca şeker kotaları belirlendi.

Buna göre, şeker üretiminde ve arzında istikrarı sağlamak üzere 2017-2018 pazarlama yılına ait şeker kotası 2 milyon 670 bin ton olarak tespit edilerek, şeker üreten şirketlere tahsisi yapıldı.

Şirketlerin şeker kotalarının, geçmiş yıllara ait üretim, satış ve stok durumları ile mevcut piyasa verileri ve pazarlama yılına ait öngörüler dikkate alınarak belirlendiği belirtilen bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"2017-2018 pazarlama yılı için belirlenen 2 milyon 670 bin ton 'A Kotası Şeker', 2 milyon 403 bin tonu pancar şekeri üreten şirketlere, kanunun öngördüğü yüzde 10 sınırı olan 267 bin tonu ise nişasta bazlı şeker üreten şirketlere tahsis edilmiştir. Ayrıca güvenlik payı için bulundurulmak üzere yüzde 5 oranında 120 bin ton şeker 'B Kotası' olarak tespit edilmiştir.

Gelecek dönemi kapsayan 2018-2019 pazarlama yılına ait şeker kotaları da en kısa sürede tespit edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır"

24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Şeker Kurumunun kapatılarak tüm görevleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmişti.

Kaynak: AA