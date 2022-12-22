  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Şekerbank, “Su Liderleri” arasında yer aldı

Şekerbank, “Su Liderleri” arasında yer aldı

Şekerbank, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP), 2022 İklim Değişikliği Programı kapsamında, su kaynaklarının en doğru şekilde yönetimi doğrultusunda yürüttüğü iyileştirme çalışmalarıyla CDP Su Güvenliği Programı puanını A'ya yükselterek "Liderlik" seviyesine taşıdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede en yetkili küresel platformlardan biri olan Karbon Saydamlık Projesi 2022 İklim Değişikliği Programı sonuçları duyuruldu.

Programda geçmiş yıl skorunu iki puan yükselten Şekerbank, "Su Liderleri" arasında yer aldı. Gönüllü olarak katılım sağladığı CDP İklim Değişikliği Programı'ndaki “Yönetim” seviyesi olan B puanını koruyan banka, çevresel verilerini dünyaya açıklayarak sıfır karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için aldığı sorumluluğu da ortaya koydu.

Türkiye İş Bankası satrancın yıldızlarını bir araya getirdi

Bankacılık Haberleri

Türkiye İş Bankası satrancın yıldızlarını bir araya getirdi
Sağlık çalışanlarına müjde: 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak

Banka Haberleri

Sağlık çalışanlarına müjde: 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
bankacılık banka