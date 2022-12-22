Bankadan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede en yetkili küresel platformlardan biri olan Karbon Saydamlık Projesi 2022 İklim Değişikliği Programı sonuçları duyuruldu.

Programda geçmiş yıl skorunu iki puan yükselten Şekerbank, "Su Liderleri" arasında yer aldı. Gönüllü olarak katılım sağladığı CDP İklim Değişikliği Programı'ndaki “Yönetim” seviyesi olan B puanını koruyan banka, çevresel verilerini dünyaya açıklayarak sıfır karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için aldığı sorumluluğu da ortaya koydu.