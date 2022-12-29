Şekerbank’tan 24 saat hızlı para transferi

Banka böylelikle, 5.000 TL’ye kadar her an, her yerden zahmetsizce para transferi fırsatı tanıyan FAST sistemi ile ihtiyaç kaynaklı acil ödemelerin yapılmasını sağlıyor.

Şeker Mobil veya internet bankacılığı kullanıcısı olan müşteriler, FAST ile “Kolay Adres” tanımlaması yaparak IBAN numarası yerine telefon, e-posta, kimlik veya pasaport numarası bilgilerini kullanarak para transferlerini aynı hız ve kolaylıkta, EFT saatlerini kaçırma endişesi taşımadan, haftanın her günü istedikleri saatte rahatça yapabiliyor.

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Şekerbank olarak önceliğimiz, müşterilerimizin bize ihtiyaç duydukları her an yanında olmak ve onlara en iyi şekilde hizmet vermek" dedi.