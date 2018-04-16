Şekerde bugün 3 ihale birden yapılacak

16 Nisan 2018

Şeker fabrikaları özelleştirme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz iki hafta toplam 4 şeker fabrikası özelleştirildi. Bugün ise 3 şeker fabrikasının ihalesi yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Erzurum Şeker Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikası, Ilgın Şeker Fabrikası bugün nihai pazarlık sürecinin gerçekleştirileceği fabrikalar. İhaleler 14.30'dan itibaren başlayacak.

İlk özelleştirme ihaleleri sonrası Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök eleştiride bulunarak, "Bor ve Kırşehir fabrikaları 409 milyon TL ucuza satıldı" demişti. Bu açıklamaya hafta sonu yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, verilen teklif miktarlarının günümüz şartlarında iyi olduğunu dile getirmişti.

Normal şartlarda 11 Nisan'da Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikaları için de ihalenin sona ermesi gerekiyordu ancak bu iki ihale 18 Nisan'a ertelendi.

Şu ana kadar ihale edilen fabrika ve değerleri şu şekilde:

Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira

Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira

Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira

Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira