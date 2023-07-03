Şekib Avdagiç: Önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesi

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini, artık bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesinin önemli olduğunu aktaran Avdagiç, TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını makul ve normal karşıladıklarını vurguladı.

Avdagiç, faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün de en az o kadar önemli olduğunu ve bunlardan feragat edemeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesine ihtiyaç var. Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eş güdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."

Döviz kurundaki gelişmeler

Şekib Avdagiç, döviz kurundaki gelişmelere de değinerek, "Enflasyona paralel, piyasa gerçekleriyle örtüşen, öngörülebilir bir kur düzeyine ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz son haftalarda dövizde ciddi bir artış yaşandı. Bunu kur dengesinin hızlı tesisi adına bir düzeltme hareketi olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, bu düzeltme hareketinin devamında gelecek süreç için tahmin edilebilir, tutarlı, enflasyona paralel fiyat hareketlerinin yaşanmasını beklediklerini, iş dünyasının kurlarla ilgili ikinci beklentisinin ise yüksek boyutlara ulaşan kur makaslarıyla karşılaşmamak olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Sattığı malın karşılığını döviz olarak alan ihracatçı; bunun yüzde 40'ını bozdurmak zorunda iken, ham madde alımı için yeniden dövize dönerken, yüzde 6-7'ye yaklaşan makaslarla büyük bir maliyete katlanmak durumunda kalıyor. Önümüzdeki süreçte piyasa ve bankalar arasında farklı döviz fiyatları, açık alım-satım makasıyla karşı karşıya kalmayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.