Sekiz ay sonra KKM'de ilk düşüş

Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduat enstrümanından çıkış stratejisini hızlandırırken, kur korumalı mevduatlarda Ocak ayından bu yana ilk kez gerileme kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL geriledi. Toplam büyüklük 3,37 trilyon TL olurken, dolar cinsinden ise 124,3 milyar dolarlık hacim kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adım atmıştı.

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğler ve basın açıklamasına göre, "Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar vermişti.