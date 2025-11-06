Sekiz yıllık ortaklık sona erdi: Qatar Airways hisselerini sattı

Dünyanın en iyi hava yolu markalarından biri olan Qatar Airways, Hong Kong'un amiral gemisi havayolu devi Cathay Pacific Airways'deki yüzde 9,57 oranındaki hissesini 896 milyon dolara satarak sekiz yıllık hissedarlığını sonlandırıyor.

Qatar Airways, 2017'de 662 milyon dolarlık hisse satın alarak Cathay'in üçüncü büyük hissedarı olmuş ve Doğu Asya'daki ilk havayolu yatırımını yapmıştı.

Uzun vadeli büyümeye hazırlık

Katar Havayolları CEO'su Badr Muhammed El-Meer kararın, rekor kârlılık ve güçlü performans sonrası yatırımları optimize etmek ve grubu uzun vadeli büyümeye hazırlamak için uygulanan proaktif stratejinin bir parçası olduğunu belirtti.

Satışın tamamlanmasının ardından Cathay'in en büyük iki Swire Pacific ve Air China'nın hisseleri de sırasıyla yüzde 47,7 ve yüzde 37,8'e yükselecek.

İki havayolu devi iş birliğini sürdüreceklerini açıklarken Cathay yönetimi, geri alımın şirketin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Qatar Airways'ın havayolu yatırımları

Son on yılda dünya çapında birçok havayoluna yatırım yapan Qatar Airways, 2019'da Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern Airlines'ın yüzde 5 hissesini satın almıştı. Şirket ayrıca, British Airways, İspanya'nın Iberia, İrlanda'nın Aer Lingus ve diğer düşük maliyetli havayollarının ana şirketi olan International Airlines Group'ta da yüzde 25 hisseye sahip.

Bu yılın başlarında Virgin Australia'nın yüzde 25 hissesini satın alan şirket, Ruanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi RwandAir'e de yüzde 49 oranında yatırım yapma sürecinin son aşamalarında.