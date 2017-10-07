Sektörel tanıtım projelerinde bütçe sınırı kaldırıldı

07 Ekim 2017

Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için ihracatçı birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projelerine, Türki̇ye Tanıtım Grubu yıllık bütçesinin en fazla yüzde 20'sine karşılık gelen tahsis sınırı kaldırıldı.



Ekonomi Bakanlığının, Türki̇ye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Tanıtım Grubu yıllık bütçesinin en fazla yüzde 20'sinin, ihracatçı birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projelerine tahsis edileceğine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Böylece ihracatçı birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projeleri, yönetim kuruluna sunulacak ve danışma kurulunca karara bağlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, her yılın kasım ayı içerisinde Ekonomi Bakanı veya bakan tarafından belirlenen bakanlık personeli başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, görüşülerek onaylanacak.

Kaynak: AA