Sektörlere "İthal etme, yerlisi var" denilecek

31 Ocak 2018

İthal ürünler yerine yerli üretim malların tercih edilmesi için tedarikçilerle alıcılar arasında ürünlerin teknik özellikleri ve ebatları gibi konularda düzenli bilgi paylaşımının yapılabileceği bir platform kurulacak. Böylece, ithal ürün kullanan alıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içinden karşılayabilecek.

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2017-2019 dönemine ilişkin Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı'ndan yaptığı derlemeye göre, ithal ürünler yerine yerli üretimin tercih edilmesi için sektörler arasında iş birliği imkanları artırılacak.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ilgili sivil toplum örgütleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katılımıyla ortak çalışma yapılacak.

Tedarikçilerle kullanıcı sektörler arasında iş birliği imkanlarının geliştirilmesini sağlayacak bir platform kurulacak.

Talep üreticiye iletilecek

Çalışmada, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle akademisyenler yer alacak. TOBB sektör meclisleri de sektörler arası iş birliği imkanlarını değerlendireceği bir rapor hazırlayacak.

Oluşturulacak platformda, tedarikçi sektörler ürettikleri ürünün kalitesi, standardı, ebadı gibi teknik özellikleri ya da ürün ve üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında kullanıcı sektörleri düzenli aralıklarla bilgilendirecek. Böylece, yerli ürün hakkında daha önce yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ithal ürüne yönelen kullanıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içi tedarik kaynaklarından karşılayabilecek. Kullanıcı sektörler de taleplerini üreticilere iletme imkanına sahip olacak.

Tedarikçi sektörler, bu sayede yurt içi talepten daha fazla pay alırken, kullanıcı sektörler yurt içi tedarik imkanlarını artırabilecek.

Yapılacak çalışmayla ham çelik üreticileriyle çelik boru üreticileri, yassı çelik üreticileriyle beyaz eşya ve makine üreticileri gibi sektörler arasında iş birliği imkanları artırılacak. Beyaz eşya ve elektronik gibi kullanıcı ve tedarikçi sektörler arasında da iş birliği kurulacak.

Çalışma sayesinde, yerli tedarikçi sektörler ve kullanıcı sektörlerin değişen ihtiyaçlarıyla doğacak yeni talepler için gelecek döneme yönelik ürün ve üretim süreçleri de planlanabilecek.

Ortak Ar-Ge yapılacak

Şirketlerin ortak amaçlarına dönük Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapılması için de modeller geliştirilmesi öngörülüyor. Ortak Ar-Ge modeliyle birden fazla paydaşın içinde yer alması gereken alanlarda, ticarileşebilir ürün geliştirmek için birlikte hareket edilecek. Yurt dışında bu amaçla geliştirilen ortak Ar-Ge modelleri de incelenecek. Ortak Ar-Ge'nin, eczacılık, sağlık, tıbbi cihazlar, ileri malzemeler gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda öne çıkması planlanıyor.

Kaynak: AA