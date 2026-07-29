Selva Demiralp'ten Fed değerlendirmesi: İkili hedef vurgusu

DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından sosyal medya hesabından Fed'in para politikasına ilişkin peş peşe değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in iki temel hedefinin "fiyat istikrarı" ve "maksimum istihdam" olduğunu hatırlatan Demiralp, bu iki hedefin ancak maksimum istihdamın uzun vadeli istihdamı ifade etmesi halinde birbiriyle tutarlı olacağını dile getirdi.

Demiralp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fed'in ikili hedefi olan 'fiyat istikrarı' ve 'maksimum istihdam' ancak ikincisi uzun vadeli istihdama işaret ederse birbiri ile tutarlı olur. O hali ile de Fed tipi enflasyon hedeflemesi ile geleneksel enflasyon hedeflemesinin birbirinden çok farkı kalmaz."

"Güvercin mesajlar piyasa faizini yükseltti"

Para politikasında "daraltıcı genişleme" olarak nitelendirdiği duruma dikkat çeken Demiralp, Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın basın toplantısının ardından piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Demiralp, "Daraltıcı genişleme kavramına güzel bir örnek de bu akşam geldi. Piyasalara beklenenden güvercin ve genişleyici mesajlar veren Warsh'ın basın toplantısının hemen ardından, enflasyon beklentilerindeki artış sebebiyle piyasa faizi yükseldi ve daraltıcı bir etki oluştu. Bir Merkez Bankası başkanı için kredibilite kaybı." değerlendirmesinde bulundu.