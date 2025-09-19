Sencer Solakoğlu'ndan çiğ süt fiyatı tepkisi: Fiyat Avrupa’dan ucuz, maliyet daha pahalı

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden "Üretimde tarihi bir kriz, sistematik bir yok oluş. Uyarıyorum: Bu yoldan geri dönün!" notuyla bir video yayımladı.

Solakoğlu, tarımın sistematik bir şekilde çökertildiğini belirterek, üretimde tarihi bir krizin yaşandığını ve bunun bir yok oluşa doğru gittiğini söyledi.

Solakoğlu, tarımdaki erken uyarı mekanizmalarının sivil toplum örgütlerinin susturulmasıyla devre dışı bırakıldığını savundu. Sivil toplumun etkisiz hale getirilmesiyle üreticilerin sorunlarını dile getiremez duruma geldiğini vurguladı.

“Fiyat Avrupa’dan ucuz, maliyet daha pahalı”

Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan yeni süt fiyatını değerlendiren Solakoğlu, Türkiye’de üreticiye verilen fiyatın Avrupa’daki seviyelerin çok altında kaldığını belirtti. Avrupa’da çiftçinin eline geçen fiyatın 26 lira olduğunu hatırlatan Solakoğlu, Türkiye’de bu rakamın 18,35 liradan 19,60 liraya çıkarıldığını, bunun ise “müjde” gibi sunulduğunu ifade etti.

Türkiye’de hayvan besleme maliyetlerinin Avrupa’dan yüzde 24 daha yüksek olduğuna dikkat çeken Solakoğlu, buna rağmen üretici fiyatlarının yüzde 35 daha ucuz kaldığını söyledi. “Buna hiçbir çiftçi katlanmaz” diyen Solakoğlu, bu durumun üreticiyi üretimden uzaklaştırdığını belirtti.

Üretim ve faiz getirisini kıyasladı

Bankalarda yüzde 40 faizle bile çiftçinin hayvancılıktan daha fazla kazanç sağlayabileceğini dile getiren Solakoğlu, bu koşulların üretimi sürdürülemez hale getirdiğini kaydetti.

Solakoğlu, "Bankaya gittiğiniz zaman en kötüsü yüzde 40 faiz alabileceğinizi hesap ederseniz bir tane hayvana harcayacağınız parayı götürüp bankaya yatırdığınız zaman üretimden daha fazla kazanacağınız bir ortam var" dedi.

Çiftçiye kazandırmayan süt fiyatı politikalarının devam etmesi durumunda, iki yıl içinde üretimin durma noktasına geleceğini vurgulayan Solakoğlu, "Enflasyonu önlemek, baskılamak için diye uydurulan bu yalanı artık bir kenara atıp çiftçiye para kazandıracak bir para açıklamadığınız takdirde 2 sene sonra hiçbir üretim yapmıyor olacağız" ifadelerine yer verdi.

Solakoğlu, "Hiç kimse göz göre göre ileride bir umut ışığı olmadan bu üretime devam etmez" dedi.

“En az 25-26 lira olmalı”

Süt üretim maliyetinin 21 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Solakoğlu, süt fiyatının en az 25-26 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Solakoğlu, "Türkiye, Avrupa'yı besleme potansiyeli olup şu anda ithalat yapmak zorunda olan bir ülke ve bunun en büyük sebebi kesinlikle süt fiyatıdır" dedi.

Solakoğlu, süt fiyatının en az 25-26 lira seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu.