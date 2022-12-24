Seneye evlerimizi yerli gazımızla ısıtacağız

Bakan Dönmez, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Dönmez, törende, Erzurum'un Tekman, Karayazı, Çat ve Olur ilçesini doğa gazla buluşturduklarını, burada yaşayan vatandaşların artık bu konfordan istifade edeceğini söyledi.

Doğal gazla Erzurum'un meşhur soğuğunun vatandaşlar için artık zorluklarla değil kolaylıklarla anılacağını dile getiren Dönmez, "Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u, bugün itibarıyla doğal gaz kullanıyor. Erzurumlu kardeşlerimizin bu konfordan faydalanmaları için şehrimizin doğal gaz dağıtımına bugünkü değerlerle 3 milyar 736 milyon liralık yatırım yapıldı. Uzundereli hemşehrilerimizi de inşallah en kısa sürede doğal gaza kavuşturacağız. Her şey Erzurum için, her şey Türkiye için" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, doğal gazı ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Dönmez, Mardin'den Urfa'ya, Konya'dan Kastamonu'ya kadar her hafta yeni ilçeleri doğal gazla buluşturduklarına işaret etti.

Dönmez, milletin huzuru ve rahatı, büyük ve güçlü Türkiye için durmadan yola devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir tek AK Parti icraat partisidir. İmar etmenin, büyütmenin, gelişmenin tek adresidir. Ortaya bir vizyon koyan, Türkiye Yüzyılı ile bugünleri değil, gelecek 100 yılı öngören tek partidir. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin ferasetiyle el ele, omuz omuza, gönül gönüle çıktığımız bu kutlu yürüyüşümüz nice başarıların, nice zaferlerin de müjdecisi olacak inşallah. Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmaya kararlıyız. İşte Karadeniz gazı. Seneye evlerimizde çaylarımızı yerli gazımızla demleyecek, evlerimizi yerli gazımızla ısıtacağız inşallah."