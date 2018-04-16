Seramikte gümrük kıymeti belirlendi

16 Nisan 2018

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı yüzde 0,5'i geçmeyenler, ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı yüzde 0,5'i geçen fakat yüzde 10'u geçmeyenler, ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı yüzde 10'u geçenler ile bitirme seramiklerine yönelik birim gümrük kıymeti ton başına 700 dolar, mozaik küpler ve benzerleri ile diğerlerine yönelik birim gümrük kıymeti ton başına bin 500 dolar, porselenden olanlar için ise birim gümrük kıymeti ton başına 2 bin 500 dolar olarak uygulanacak.

Söz konusu eşyalar Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Bu belgenin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

Kaynak: AA