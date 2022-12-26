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Serbest piyasada dolar ve avro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6720 liradan, avro 19,8480 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada 18,6700 liradan alınan dolar 18,6720 liradan satılıyor. 19,8460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,8480 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6930 lira, avronun satış fiyatı ise 19,8220 lira olmuştu.

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https://www.dunya.com/finans/doviz/usd-trl-amerikan-dolari-turk-lirasi

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