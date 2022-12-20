Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6420 liradan, avro 19,7320 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 18,6400 liradan alınan dolar 18,6420 liradan satılıyor. 19,7300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,7320 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6500 lira, avronun satış fiyatı ise 19,7890 lira olmuştu.
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