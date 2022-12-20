  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6420 liradan, avro 19,7320 liradan güne başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Serbest piyasada 18,6400 liradan alınan dolar 18,6420 liradan satılıyor. 19,7300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,7320 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,6500 lira, avronun satış fiyatı ise 19,7890 lira olmuştu.

Anlık döviz kurlarını takip etmek için tıklayınız...

https://www.dunya.com/finans/doviz/usd-trl-amerikan-dolari-turk-lirasi

ABD'de firmalar fiyatlamalara nasıl bakıyor?

Dolar Haberleri

ABD'de firmalar fiyatlamalara nasıl bakıyor?
Dolar kuru bugün ne kadar?

Euro Haberleri

Dolar kuru bugün ne kadar?
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Döviz Haberleri

İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro döviz