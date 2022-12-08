Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6420 liradan, avro 19,5820 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 18,6400 liradan alınan dolar 18,6420 liradan satılıyor. 19,5800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,5820 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6420 lira, avronun satış fiyatı ise 19,6070 lira olmuştu.
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