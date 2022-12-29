Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 18,7180 liradan, avro 19,8880 liradan güne başladı.
AA
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Serbest piyasada 18,7160 liradan alınan dolar 18,7180 liradan satılıyor. 19,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,8880 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 19,9250 lira olmuştu.
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