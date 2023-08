Serdar Bilgili, Manhattan’da gökdelene ortak oldu

Bilgili’ye ait BLG Capital, bu yatırımla ilgili olarak İtalya merkezli Bizzi & Partners ile ortaklık kararı aldı. Böylece dünyaca ünlü mimar Rafael Vinoly tarafından tasarlanan New York’taki 125 Greenwich Street’te yer alan gökdelenden hisse alacak ve binayı tamamlayacak. Dünyaca ünlü yatırım fonu Fortress Investment Group’un da ortak olduğu projenin satışı da bu konsorsiyumla yönetilecek.

43 bin metrekarelik alana yayılan ve yaklaşık 300 metre yükseklikteki binanın, 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. New York’un Manhattan bölgesinde bulunan proje, March &White tarafından tasarlanan 273 daireden oluşacak. Bizzi ve BLG Capital arasındaki işbirliği bu projeyle sınırlı kalmayacak, ABD ve Avrupa’da yeni gayrimenkul gelişim işlerinde birlikte çalışacak.

Hedef ABD ve Avrupa’da yeni projeler

BLG Capital Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, “Bizzi & Partners ile yapmış olduğumuz işbirliği, ABD ve Avrupa pazarlarında olağanüstü projeler üstlenme fırsatı sunmakta.

Her iki ekibimiz de uluslararası alanda başarılı, proje geliştirme konusunda benzer düşünce yapısına sahip ve mükemmeli başarmak için kararlı bir tutkuya sahip” dedi. Bizzi & Partners Yönetim Kurulu Başkanı Davide Bizzi ise, “BLG Capital ve kurucusu Serdar Bilgili, geliştirdikleri projelerin son derece profesyonel yaklaşımı ve rafine zarafeti ile dünya çapında tanınan oyuncu.

Sağlam varlıklara dayanan iddialı hedefler elde etmeyi amaçlayan bu ortaklığa girmekten heyecan duyuyoruz” diye konuştu. BLG Capital’in portföyünde Galataport Istanbul, Amanruya Bodrum, Avrupa’dabir ilk olan Ritz-Carlton Residences, Peninsula Hotel Istanbul ve Soho House Istanbul gibi önemli projeler bulunuyor.

Davide Bizzi tarafından kurulan Bizzi & Partners 2000 yılından beri gayrimenkul sektöründe satın almalar, finans, arazi planlama, tasarım, inşaat ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket özelikle New York ve Güney Florida bölgelerinde Eighty Seven Park, 400 Fifth Avenue, The Leonard, 565 Broome Soho, Avrupa pazarında ise Angst Bordighera ve Porto Carlo Riva gibi projelere imza attı.