SETBİR: Et ve sütte KDV sıfırlansın

15 Ocak 2018

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ette ve sütte KDV'nin sıfıra indirilmesini önerdi.

Tezel, et ve sütün temel hayvansal protein kaynağı olduğunu ve bunların lüks tüketim olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Tezel, hayvansal ürünlerde KDV'nin sıfırlanmasının sağlanması halinde sektörde kayıt dışılığın da önemli ölçüde ortadan kaldırılacağına inandıklarını, ayrıca tüketicilerin de temel ihtiyaçlarına daha rahat ulaşabileceklerini ifade etti.

Türkiye'de et ve sütü işleyen işletmecilerin en temel sorununun kayıt dışı üretim olduğunu vurgulayan Tezel, şunları kaydetti: "Her iki sektörün de belli bir düzen altına alınması lazım. Temel besin kaynağı olan et süt yumurta ve ekmeğin eşit bir KDV oranına, hatta sıfırlanmış bir KDV oranına sahip olmaları gerekiyor"

Tezel, Türkiye'de üretilen sütün yaklaşık yüzde 50'sinin kayıt dışı tüketildiğini, ette de yakın oranların bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA