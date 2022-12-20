Setur, müşteri memnuniyetinde birinci

SIA Insight tarafından yapılan turizmde müşteri memnuniyeti araştırmasında Setur, son iki yılın ardından 2022 yılında da en yüksek memnuniyeti sağlayan şirket oldu. Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, 2022 yılı için yapılan değerlendirmede, sektör endeks değerinin üzerinde bir performansa ulaşarak müşteri memnuniyetinde liderliği üst üste 3. kez korudu.

"Sektörümüzün 3 senedir kesintisiz lideri olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Setur’un her şartta müşteri memnuniyetini önceliklendirdiğini ve sürekli gelişen, farklılaşan bir müşteri deneyimi yaratmak adına kendini yenilediğini belirten Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, “Setur olarak tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön plana alan süreçler tasarlıyoruz. Müşterilerimizin farklı taleplerine cevap veren, onlara benzersiz bir deneyim yaratan bir anlayışta faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çalışmalarımız neticesinde müşteri memnuniyetinde sektörümüzün 3 senedir kesintisiz lideri olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Müşterilerine en iyi ve en kapsamlı hizmeti sunmak adına hizmet ağını güçlendirmeye odaklanan Setur, 2022 yılında yetkili seyahat acentesi adedini geçen seneye göre yüzde 24 oranında artırdı. Müşterilerinin taleplerini anında karşılamak ve onların beklentilerine en uygun alternatifleri sunmak adına ise satış personeli kadrosunu bir önceki seneye göre yüzde 43 oranında genişletti. İş birliği gerçekleştirdiği otel sayısında ise yüzde 15 oranında artış sağlandı. Setur, iptal-iade gibi süreçlerde de müşterilerine en kısa sürelerde cevap vererek müşteri memnuniyetinde liderliğini sürdürdü.

Setur aynı zamanda müşteri deneyimini ve memnuniyetini her alanda en üst seviyeye çıkarmak adına online satış kanallarını yeniledi. Yenilenen Setur.com.tr ve Setur mobil uygulaması, kullanıcı dostu arayüz tasarımları, Setur’un sunduğu tüm hizmetlere kolay ve hızlı erişim imkanları ile seyahatin önündeki engelleri kaldırmaya ve hayatları zenginleştirmeye devam ediyor.