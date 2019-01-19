SGK 2018 açığı, 15 milyar 712 milyon TL
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK’nın 2018’de iyi bir performans gösterdiğini ve gelirlerinin giderini karşılama oranının yüzde 95,5’e yükseldiğini açıkladı.
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