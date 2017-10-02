SGK, e-Fatura'ya geçti

02 Ekim 2017

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada (SGK), sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçildiği duyuruldu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, e-Fatura kullanan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin yeni uygulama kapsamında 1 Ekim'den itibaren SGK'ya gönderecekleri faturaları, elektronik ortamda düzenlemeleri gerektiği belirtildi.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulama kapsamında, faturayla ilgili işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığı'nca belirlenen format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (özel alanlar) belirlendi. Elektronik fatura uygulaması, fatura içeriği, fatura düzenleme süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecek. Gönderilecek e-Faturalar özel formata uygunluk açısından SGK tarafından kontrol edilecek, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecek. Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK tarafından yapılan duyuruları takip etmesi ve zorunluluklara uyması gerekecek."

Kaynak: AA