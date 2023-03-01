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SGK'dan 'EYT başvurusu' açıklaması: 'Mümkün değil'

Son dakika gelişmesi: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT başvuruları için yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili açıklama yaptı.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"- 8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

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- Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

- Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

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- Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

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