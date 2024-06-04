SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024: Sigaraya zam yolda... Sigara fiyatları ne kadar artacak? En ucuzu kaç TL?

Sigara fiyatları son zamanlarda gelen zamlarla gündemde. Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği ocak ve temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Yılın ilk 5 ayında ÜFE yüzde 17.87 oldu. Habertürk'ün haberine göre, böylece yılın ilk yarısında sigara ve alkol fiyatlarına zammın yüzde 20'nin altında olmayacağı da neredeyse kesinleşti. Yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi tutarı olacak. Sigarada ayrıca ikinci vergi olarak paket başına 4,8 lira da maktu vergi var. Bu tutar da yüzde 20 artışla 5,8 lira olacak.

En düşük sigara fiyatı ne kadar olacak?

Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Şu anda bu rakam 50 lira ve en düşük sigara fiyatı da 56 lira. 10 liralık vergi artışı direkt yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak. Yüzde 20’lik bir artışta en ucuz sigara fiyatı 60 TL olacak iken, 10’luk bir düşüş bu fiyatı 55 TL seviyesine indirebilir.

Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili.