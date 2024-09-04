Sigaraya yeni zam geliyor, tarih verildi (Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı ne zaman? EYLÜL 2024)

Sigara gruplarına zam eylül ayının ilk günlerinde gündem oldu. Geçtiğimiz ay sigara gruplarına 4 ile 5 lira zam gelmişti. Sigara fiyatlarına zam sosyal medya platformu X'te paylaşılırken "Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek, en ucuz ve pahalı sigara fiyatları kaç TL, eylül sigara zammı ne kadar olacak" gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya eylül zammını duyurdu.

Sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek?

Dündar, eylül ayının ilk günlerinde sigaraya 3 ile 5 lira arasında zam geleceğini duyurdu. Dündar, "Enflasyon düşüyor sözde ama eylül ayı içinde sigara’ya 3 ile 5 lira arası bir fiyat geçişi olmasını bekliyoruz" diye yazdı. Dündar TELE1'e yaptığı açıklamada ise Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ ifadelerini kullandı.

Alkol fiyatlarına da zam gelecek mi?

Dündar, alkol fiyatlarına zam beklenmediğini belirterek "Alkole şu anda bir zam geçişi yok” diye konuştu.

En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?

PM sigara grubu zamlı listesine göre, en pahalı sigaranın fiyatı 77 lira; en ucuzu ise 69 TL oldu. JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 78 TL; en ucuzu 64 TL oldu. BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 85 TL; en ucuzu ise 64 lira oldu. TT sigara grubunun en pahalı sigarası 71 lira, en ucuz sigarası 60 lira oldu. Imperial Tobacco sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu 62 lira oldu.