Sigaraya zam yolda: Miktar belli oldu

2026 yılı itibarıyla başta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmak üzere vergi oranlarında yapılacak artışlar ile yükselen üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıması bekleniyor. Böylelikle birçok ürün grubunda zamlı fiyatlar geçerli olacak.

Sigaraya ÖTV zammı yolda

Fiyat artışından etkilenecek ürünler arasında sigara da yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakileri yakından ilgilendiren zam beklentisine ilişkin açıklamada bulundu. Dündar, yılbaşında uygulanması planlanan ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarında yükseliş olacağını belirtti.

"Resmi düzenlenme beklenmeli"

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğine dikkat çeken Dündar, yaptığı değerlendirmede zam oranlarının kesinleşmesi için resmi düzenlemelerin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sigaraya ne kadar zam gelecek?

Vergi oranları açıklandıktan sonra daha sağlıklı değerlendirme yapılabileceğini vurgulayan Dündar, "Mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde" dedi.