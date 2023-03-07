Sigorta dolandırıcılığı arttı mağduriyetlere dikkat

Sigorta sektöründe son zamanlarda artan fiyatlarla birlikte dolandırıcılar da arttı. Daha ucuz poliçe yapma vaadinde bulunan dolandırıcılar, sigorta müşterilerine ciddi mağduriyet yaşatabiliyor.

DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "Dolandırıcılar en çok sahte internet siteleri yapıyorlar. Sigorta şirketlerini veya internet üzerinden poliçe satan şirketleri taklit ediyorlar" diyor.

Örneğin trafik sigortasında fiyatların aşırı yükselmiş olması nedeniyle daha uygun prim arayan vatandaşları buralara yönlendirdiklerini belirten Bağcı, dolandırıcıların İstanbul için ortalama 4 bin 500 lira çıkan trafik sigortasına 2-2 bin 500 gibi fiyatlar verip kredi kartı bilgilerini aldıklarına dikkat çekiyor. Bir diğer yöntemleri ise nakit alıp sahte poliçe düzenlemek.

"Maalesef sahte poliçe verilirse bu kötü çünkü sigortalı, ancak polis çevirdiğinde ceza kesip arabayı bağladığında öğrenebiliyor. Ama parayı verip poliçe almayıp, şüpheye düşen kişi araştırdığında poliçesi olmadığını öğrenebiliyor" diyen Bağcı'ya göre internet üzerinden sigorta poliçesi almak şu anda çok güvenli değil.

Sigortalının bunlardan korunmak için bir kere tanıdığı bildiği acenteyi tercih etmesi lazım. Bilmediği sitelere girmemesi, siteyi kontrol etmesi ve emin olmadan poliçe yaptırmaması gerekiyor. Sigortalının, e-Devlet kapısı üzerinden veya poliçe yaptığı sigorta şirketi üzerinden poliçesinin doğru olup olmadığını kontrol etme imkânı da bulunuyor.

Bağcı, en iyi yöntemin sigorta müşterisinin izin almış ve yasal olarak uzun yıllardır faaliyet gösteren, tanıdığı, bildiği bir sigorta acentesinden poliçe alması olduğunu vurguluyor.

“Eksik sigorta yaptırmayın”

Sigortalı mağduriyetlerinde bir diğer konu, eksik sigorta. Eksik sigorta; sigorta bedelini, örneğin 100 bin liraysa 50 bin lira gösterip ya da söyleyip, 50 bin lira üzerinden prim verilmesi nedeniyle ortaya çıkan bir sorun. Turusan Bağcı, eksik sigortanın hasar olduğunda müşterinin aynı oranda eksik tazminat almasına sebep olduğunun altını çiziyor.