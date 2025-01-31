“Sigorta sektöründe daha gidecek çok yolumuz var”
2024 yılında prim üretiminde 101,4 milyar TL’ye ulaşarak bir rekor kırdıklarını ifade eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025 yılında da aynı istikrarla yüzde 40’lık büyümeye ulaşarak 140 milyar TL’lik prim üretimi elde etmeyi ve sigortalı sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sigorta’nın 2024 yılı finansal performansı ile birlikte 2025 yılı hedeflerini aktaran Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024 yılını 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedeflerini paylaştıklarını ifade ederek, “10 bini aşan dağıtım kanallarımızın katkısıyla ne mutlu ki; bu sözümüzü tutmayı başardık.
Türkiye Sigorta olarak Hayat Dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp; 101,4 milyar TL ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türkiye Sigorta’da pazar payımız yüzde 14’e erişirken; 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimiz ile milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz.
İki şirketimizin toplam net kârı bir önceki yıla göre yüzde 83 artışla 22 milyar TL’yi geçti. Türkiye Sigorta tarafında 12,7 milyar TL olan kârımızın yüzde 35’i de teknik kârdan gerçekleşti. Bunca başarıya rağmen bizce daha yolun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek bir hayli yolumuz var” dedi.
“2025’te de liderliğimizi sürdüreceğiz”
Çakmak, 2025 yılındaki stratejik hedeflerine ilişkin şunları söyledi: “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olmak üzere her iki şirketimizin sektör liderliğini muhafaza etmek temel hedefimiz. Güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz. Sigortalı sayımızı da arttırmak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2025’i yüzde 40 büyümeye ulaşarak, 140 milyar TL’lik prim üretimine erişmek için çalışmaya devam edeceğiz.”
“Sağlık, kasko, ferdi kaza ve tarımda öncüyüz”
Sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin artmasını sağlamayı ana odakları arasına aldıklarını belirten Çakmak, sağlık, kasko, ferdi kaza, tarım gibi bireysel branşlarda öncü rol oynadıklarını söyledi. Çakmak; “Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30’ların üzerinde bir artış yakaladık. Tarım tarafındaki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken yüzde 61 oranında pazar payı ile yine sektör lideriyiz” diye konuştu.
“Hayat branşında başarısızdık, şimdi lider olduk”
20.yılını geride bırakan Bireysel Emeklilik Sigortası’na (BES) olan ilginin giderek arttığına dikkat çeken Çakmak; “2024 yılında BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dâhil ve hariç liderliğimizi daha da güçlendirdik. Devlet katkısı dâhil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 6.4 milyon sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22’lik bir pazar payına sahip olduk” ifadelerini kullandı.
Çakmak, 2024 yılında ‘Hayat’ branşına özel olarak odaklandıklarını belirterek şöyle konuştu: “Bu branşta Nisan 2024’e kadar 5. sıradaki sektör sıralamamızı yılsonunda liderliğe taşıdık. Başarısızdık… Ancak satış kanallarımızı daha etkin yönettik, sahaya indik, saha ihtiyaçlarını dinledik, ihtiyaca uygun ürünlerle hedefimize ulaştık ve liderliği yeniden yakaladık. Yılı 14,3 milyar TL prim üretimi ile lider olarak kapattık.”
BES, Hayat ve Hayat Dışı branşlarda yeni ürünleri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden Çakmak, “Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü’nü kuran ilk şirket olduk. Her ihtiyaca uygun 10 milyon TL’den 100 milyar TL büyüklüğe kadar 49 fonumuz ile sektördeki en geniş yelpazeli fon çeşitliliğine sahibiz” dedi.
Güçlü hasar stratejisi
Sigortacılığın en kritik asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini belirten Çakmak, “Dijitalleşme çalışmalarımız, robotik ve yapay zekâ uygulamalarımız ile hasar süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik. Analitik modelleme ve sosyal ağ analizi çalışmaları ile suistimal önleme ve veriye dayalı hasar yönetimi sağlıyoruz. Güçlü hasar stratejimiz, geniş eksper kadromuz ve mobil onarım ağımız ile 2024 yılı boyunca; oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 056 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık” dedi.
“Hedef, 2 katı temettü ödemesi yapmak”
Büyümenin, yükselen rakamların ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli katkısı olduğunu belirten Çakmak, “2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağladık. BIST Temettü 25 Endeksi’ne giren tek sigorta şirketi olmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. 2024’ün ilk 11 ayında yabancı yatırımcıların en fazla yatırım yaptığı 2. hisse olduk. 1 milyar TL’ye yaklaşan temettü ödememizi 2 katına çıkarmayı umuyoruz” dedi.
Yabancı yatırımcılarla ilgili görüşme yapıp yapmadıkları sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Yatırımcı ilişkilerimizi geliştirmek üzere çalışan departmanımız geçen hafta Londra’daydı. Sunum yaparak kendimizi anlattık. Haftaya da Dubai’de olacaklar. Biz kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Yüzde 18’i halka açık, yüzde 82’si de Varlık Fonu’nda olan bir yapıyız. Yüzde 18 için yatırım yapmaları için bir engel yok, biz onlara temettü vermeyi garanti ediyoruz.”