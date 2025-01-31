“Sigorta sektöründe daha gidecek çok yolumuz var”

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sigorta’nın 2024 yılı finansal performan­sı ile birlikte 2025 yılı he­deflerini aktaran Türkiye Sigor­ta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024 yılını 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedeflerini paylaştıklarını ifade ederek, “10 bini aşan dağıtım kanallarımızın katkısıyla ne mutlu ki; bu sözü­müzü tutmayı başardık.

Türkiye Sigorta olarak Hayat Dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yı­la oranla yüzde 70 oranında artı­rıp; 101,4 milyar TL ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türki­ye Sigorta’da pazar payımız yüz­de 14’e erişirken; 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşte­rimiz ile milyonların sigortası ol­maktan büyük bir onur duyuyo­ruz.

İki şirketimizin toplam net kârı bir önceki yıla göre yüzde 83 artışla 22 milyar TL’yi geçti. Tür­kiye Sigorta tarafında 12,7 milyar TL olan kârımızın yüzde 35’i de teknik kârdan gerçekleşti. Bunca başarıya rağmen bizce daha yo­lun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek bir hayli yolumuz var” dedi.

“2025’te de liderliğimizi sürdüreceğiz”

Çakmak, 2025 yılındaki strate­jik hedeflerine ilişkin şunları söy­ledi: “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olmak üzere her iki şirketimizin sektör liderliğini muhafaza etmek temel hedefimiz. Güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yı­lı tamamlamayı hedefliyoruz. Si­gortalı sayımızı da arttırmak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2025’i yüzde 40 büyümeye ulaşarak, 140 milyar TL’lik prim üretimine erişmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Sağlık, kasko, ferdi kaza ve tarımda öncüyüz”

Sigortaya erişilebilirliği ko­laylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin art­masını sağlamayı ana odakları arasına aldıklarını belirten Çak­mak, sağlık, kasko, ferdi kaza, ta­rım gibi bireysel branşlarda ön­cü rol oynadıklarını söyledi. Çak­mak; “Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza bran­şlarında yüzde 30’ların üzerinde bir artış yakaladık. Tarım tarafın­daki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken yüzde 61 oranında pa­zar payı ile yine sektör lideriyiz” diye konuştu.

“Hayat branşında başarısızdık, şimdi lider olduk”

20.yılını geride bırakan Birey­sel Emeklilik Sigortası’na (BES) olan ilginin giderek arttığına dik­kat çeken Çakmak; “2024 yılın­da BES ve OKS fon büyüklüğün­de devlet katkısı dâhil ve hariç li­derliğimizi daha da güçlendirdik. Devlet katkısı dâhil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271,4 milyar TL fon büyüklüğü­ne ulaştık. 6.4 milyon sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22’lik bir pazar payına sahip olduk” ifadelerini kullan­dı.

Çakmak, 2024 yılında ‘Hayat’ branşına özel olarak odaklandık­larını belirterek şöyle konuştu: “Bu branşta Nisan 2024’e kadar 5. sıradaki sektör sıralamamızı yılsonunda liderliğe taşıdık. Ba­şarısızdık… Ancak satış kanalla­rımızı daha etkin yönettik, saha­ya indik, saha ihtiyaçlarını din­ledik, ihtiyaca uygun ürünlerle hedefimize ulaştık ve liderliği ye­niden yakaladık. Yılı 14,3 milyar TL prim üretimi ile lider olarak kapattık.”

BES, Hayat ve Hayat Dı­şı branşlarda yeni ürünle­ri müşterileri ile buluş­turduklarını ifade eden Çakmak, “Ekonomik Araştırmalar Müdürlü­ğü’nü kuran ilk şirket olduk. Her ihtiyaca uygun 10 milyon TL’den 100 milyar TL büyük­lüğe kadar 49 fonumuz ile sektördeki en geniş yelpa­zeli fon çe­şitliliğine sahibiz” dedi.

Güçlü hasar stratejisi

Sigortacılığın en kritik asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini belirten Çakmak, “Dijitalleşme çalışmalarımız, robotik ve yapay zekâ uygulamalarımız ile hasar süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik. Analitik modelleme ve sosyal ağ analizi çalışmaları ile suistimal önleme ve veriye dayalı hasar yönetimi sağlıyoruz. Güçlü hasar stratejimiz, geniş eksper kadromuz ve mobil onarım ağımız ile 2024 yılı boyunca; oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 056 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık” dedi.

“Hedef, 2 katı temettü ödemesi yapmak”

Büyümenin, yükselen rakamların ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli katkısı olduğunu belirten Çakmak, “2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağladık. BIST Temettü 25 Endeksi’ne giren tek sigorta şirketi olmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. 2024’ün ilk 11 ayında yabancı yatırımcıların en fazla yatırım yaptığı 2. hisse olduk. 1 milyar TL’ye yaklaşan temettü ödememizi 2 katına çıkarmayı umuyoruz” dedi.

Yabancı yatırımcılarla ilgili görüşme yapıp yapmadıkları sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Yatırımcı ilişkilerimizi geliştirmek üzere çalışan departmanımız geçen hafta Londra’daydı. Sunum yaparak kendimizi anlattık. Haftaya da Dubai’de olacaklar. Biz kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Yüzde 18’i halka açık, yüzde 82’si de Varlık Fonu’nda olan bir yapıyız. Yüzde 18 için yatırım yapmaları için bir engel yok, biz onlara temettü vermeyi garanti ediyoruz.”