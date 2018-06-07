Sigortacılar 7.2 milyar tazminat üstlendi

07 Haziran 2018

Sigorta sektörü, ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artışla 7,2 milyar TL tazminat üstlendi. Türkiye Sigorta Birliğinin üye şirketlerden derlediği verilere göre; sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 17,7, hayat sigortaları branşında ise yüzde 16,9’luk, ortalamada da yüzde 17,6’lık büyüme kaydedildi. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 12,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 1,9 milyar TL olurken; sektörün toplam prim üretimi 14,6 milyar TL’ye ulaştı.

‘Tavan’ sonrası trafik sigortası artışı hız kesti

Hayat dışı prim üretiminde yüzde 28,7 pay sahibi olan trafik sigortasında 2017 Nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulaması nedeniyle bu dönemde sigortalı adedinde yüzde 9 artışa rağmen havuz harici toplam trafik priminde sadece yüzde 0,6 artış görüldü. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu. Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 2,7’ye çıkarken, toplam prim 401 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketlerin net dönem kârı 1,6 milyar lira

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 160,3 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 21,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketlerin toplam net dönem kârı 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bilanço kârının 870 milyon TL’si hayat dışı şirketlerin; 677 milyon TL’si de hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârı olarak kayıtlara geçti.

BES’te fon büyüklüğü 82 milyar lirayı aştı

Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla 7 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 82,3 milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sisteme giren 9,5 milyon çalışanın 4 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülürken, cayma oranı yüzde 53 oldu. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 2,9 milyar TL seviyesine çıktı.