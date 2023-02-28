Sigortalı enflasyondan nasıl korunacak?

Esentürk, "Sigorta poliçeleri her iki tarafın da haklarını koruyan maddeleri içeriyor tabii ki ancak ekonomik değişikliklerde kayıp malın yenisinin enflasyon artışından dolayı yerine yeniden konulması imkansız olabiliyor. Yaşanan bu belirsiz dönemde enflasyon klozlu poliçeler yapılması her iki taraf için de daha korumalı olacaktır" diyor.

Muhtemel enflasyon karşısında sigorta bedelinin değerini korumasını sağlayan enflasyon klozlu poliçelerde, sigortalı olunan süre boyunca sigorta edilen ürünün değerinde ortaya çıkacak artışları da kapsayan maddelerin eklenmesi ile sözleşme yapılıyor. Sigorta bedelinin yenilenen her bir yıl için taraflar arasında anlaşılarak saptanan bir oranda, ayarlama klozu ile artışının sağlanması mümkün. Yani sigorta bedeli, hasar söz konusu olduğunda hasarın gerçekleştiği gün baz alınarak saptanan yıllık artış oranında artırılıyor.

"Dövizli poliçe öneriyoruz"

Erol Esentürk, "Ancak TL poliçe tanzim edildiğinde enflasyonlu dahi olsa, döviz enflasyonuna karşı korumasız kalmaktadır. Bu sebeple sigorta şirketleri olarak bizler dövizli poliçe önermekteyiz" diyor. Kasko branşında Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca, poliçe üzerine sigorta bedeli yazılmıyor. Poliçe, poliçenin tanzim edildiği tarihteki bedel ve sigorta şirketinin fiyat çarpanı ile primi belirleniyor. Yine aynı genel şartların B.3.3.1 Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yükümlülükleri başlığı altında, hasar anındaki rayiç sigorta değeri poliçenin sigorta bedelini belirliyor. Riskin gerçekleştiği andaki sigortalı değerin rayiç bedeli esas alınıyor. Bu sebeple sigorta bedelini güncel tutmak için kasko poliçelerine, işyeri ve konut poliçelerinden bağımsız olarak bedel artışı yapılmasına gerek duyulmuyor.