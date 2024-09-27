Şimşek, ABD turunu anlattı: Yol haritamız yatırımcılarla paylaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ABD'deki yatırım toplantılarına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten bilgi verdi.

Şimşek, 'ABD’deki yoğun ve verimli toplantıları' tamamlayarak yurda döndüklerini belirterek programlarının sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştıklarını dile getirdi.

Bakan şöyle devam etti: "Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."