Şimşek: Afrin operasyonunun ekonomiye etkisi sınırlı olacak

22 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kredi Garanti Fonu ile Hazine arasında protokol imzalanması töreninde piyasalara “Afrin” mesajı verdi. Türkiye’nin çok güçlü bir bütçesi ve mali alanı bulunduğunu hatırlatan Şimşek, operasyonun ekonomiye etkisinin çok sınırlı bir etkisinin olacağını vurguladı. Operasyonun kısa süreceğini belirten Şimşek, bunun sonucunda ise Türkiye’ye yönelik terör kaynaklı şokların azalacağını belirtti. KGF ve Hazine arasındaki Hazine garantisi protokolü Mehmet Şimşek’in himayesinde Hazine Müsteşarı Osman Çelik ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından imzalandı.

Reform yapıyoruz

Türkiye’nin bütün operasyonlar ve siyasi-diplomatik gelişmelere karşın reform gündeminden ayrılmadığını ve hızla yeni düzenlemeler yapacağını belirten Mehmet Şimşek, Pazar günü akşamı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu toplayıp 3 ayrı konuda çalıştıklarını anlattı.

KGF 55 milyar TL

Hazine Garantili Kredi Garanti Fonu kredi kefalet limitinin 2018 için 55 milyar TL olduğunu belirten Mehmet Şimşek, yıl içinde geri dönüşlerin de bu limite ekleneceğini kaydetti.

Mehmet Şimşek, 2018 için Hazine ve KGF arasında imzalanan protokolde değişiklikler olduğunu belirterek, ayrılan limitin 25 milyarının imalat, 15 milyar lirasının ise ihracata kullandırılacağını duyurdu. Mehmet Şimşek, 2017 uygulamasında verilen kredilerin yüzde 80’inin riski bulunmayan şirketlere gittiğini, gerçekleşen riskin de yüzde 1’in altında bulunduğunu hatırlatarak, buna rağmen ilave bir uygulamaya giderek mevcut protokole risk unsurları eklediklerini belirtti.