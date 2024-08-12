Şimşek: Bankacılıkta enflasyon muhasebesine hazırlık ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık sitesinde de yer alan açıklamada, toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümün kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Komite, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarını ele almıştı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubunun kurulması kararlaştırıldı.

Açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir" denildi.