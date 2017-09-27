Şimşek: Butik kalkınma bankacılığı geliştirebiliriz

27 Eylül 2017

"Finansal teknolojiler ve risk yönetimi" ana teması ile bu yıl 8'incisi düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Küresel ekonominin toparlanması bizim için büyük fırsat" diyerek, Türkiye'nin büyüme performansının muazzam şekilde iyileştiğini ifade etti.

Şimşek, mali disiplinin Türkiye için öncelik olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Enflasyon tek haneye inene kadar sıkı duruşa devam edeceğiz. Yapısal reformlara hız verirken öngörülebilirliği artıracağız" diye konuştu.

İstanbul'un finans alanında güçlenmesinin öncelikleri olduğunu bildiren Mehmet Şimşek, "Kitle fonlaması tasarısı yakında TBMM'ye gidecek. Biz gelecek vaad eden şirketlere fon yaratacağız. Varlık Fonu kapsamında butik kalkınma bankacılığı geliştirilebilir. Öte yandan Kalkınma Bankası için çalışma bitti, TBMM'ye gidecek. Kalkınma Bankası'nın daha aktif çalışması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.