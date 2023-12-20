Şimşek: Eenflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Meclis’teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Şimşek enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Şimşek enflasyona dair “Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz.” diye konuştu. Şimşek enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceklerini belirten Bakan Şimşek “Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik.” şeklinde konuştu.

Şimşek Mayıs ayından bu yana Türkiye’nin risk priminin 400 baz puandan daha fazla düştüğünü belirtirken TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını ifade etti. Şimşek yatırımcı ilgisinin daha da artacağını belirterek “Piyasada arzuladığımızdan daha fazla kaynak akışı var” ifadesini kullandı.

Etkin, basit, daha adil vergi sistemi kuracaklarını dile getiren Şimşek “Doğrudan vergilerin payını artıracağız, etkin olmayan istisna ve indirimlerin kaldırılmasına çabalayacağız. Sorun dolaylı vergilerin yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirlerinin yeterli düzeyde olmamasıdır” dedi.