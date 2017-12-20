Şimşek: Irak'ı yeniden inşa edeceğiz

20 Aralık 2017

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Iraklı kardeşlerimizle beraber inşallah Irak'ı yeniden inşa edeceğiz. Irak'ın o muhteşem medeniyet dönemine geri gelmesi için iş birliği yapacağız" dedi. Şimşek ayrıca, 4. sanayi devrimin konuşulduğu bir dönemde Irak sanayisini yeniden yapılandırmaya da talibiz. Birlikte çalışmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şimşek, Teymur Otel'de düzenlenen Gaziantep-Irak İş ve Yatırım Forumu'nun açılışında, Gaziantep için tarihi bir gün yaşanırken, dost ve kardeş ülkeden misafirlerin ağırlandığını dile getirdi.

Bölgenin geleceğini inşa etmeyi konuşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şimşek, Iraklı misafirlerin kendisine, 1980'den beri ülkelerinin huzur yüzü görmediğini ve sürekli yıkımla karşı karşıya kaldıklarını söylediklerini aktardı.

Ortadoğu coğrafyasının sürekli fitne fesatla karşı karşıya bulunduğunu ve bundan en çok Irak'ın muzdarip olduğunu belirten Şimşek, "Dost ve kardeş ülkemiz Irak'ı, barbar terör örgütü DEAŞ'ın defedilmesiyle beraber inanıyorum ki güzel günler bekliyor. Irak, dünyada potansiyeli en yüksel olan ülkedir. Hem genç nüfusa sahip hem de yer altı zenginlikleri çok güçlü olan bir ülke. Iraklı kardeşlerimizle beraber inşallah Irak'ı yeniden inşa edeceğiz. Irak'ın o muhteşem medeniyet dönemine geri gelmesi için iş birliği yapacağız." diye konuştu.

"Çok yakında yeniden inşaayı konuşmak istiyoruz"

Irak'ın son yıllarda savaşlara, müdahalelere ayırdığı bütçeyi eğitime ayırması halinde adeta çağ atlar hale gelebileceğini anlatan Şimşek, "Ama yaptırmadılar, çünkü hep bir şeylerle uğraştırdılar." ifadelerini kullandı.

Dünyada en iyi ve büyük 250 müteahhitlik firması incelendiğinde Türkiye'nin ikinci sırada bulunduğuna değinen Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu aslında Irak için de fırsattır. Irak'ın yeniden inşaası konusunda bu alanda yapılacak çalışmaların önünü açacağız. Bunun yaparken elimizden geldiğince kendi kaynaklarımızı kullanmaya hazırız. Yeter ki belirli alanlarda alt yapı hazırlansın. Çok yakın zamanda Bağdat'ta, Musul'da buluşmak istiyoruz. Iraklı kardeşlerimizle yeniden inşayı konuşmak istiyoruz."

"Paraları batıya park etmek doğru değil"

Şimşek, ülke ekonomisine ilişkin bilgiler verirken Türkiye'nin ihracat yaptığı önemli ülkelerden birinin Irak olduğunu söyledi.

Mevcut durumu daha ileriye taşımak istediklerini dile getiren Şimşek, Iraklı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti. Şimşek, şöyle dedi:

"Paraları gidip batıya park etmek doğru değil. Gelişen ülke olan Türkiye'de yatırım yaparsanız daha karlı çıkarsınız. Kardeşlik hukukundan bahsetmiyorum, rasyonel bir ekonomik değerden bahsediyorum. Zaten dünya şimdi gelişmekte olan ülkelere yatırım yapıyor. Çok düşük getirilerle paraları götürüp, batıya park etmek uzun vadede çok karlı değildir. O yüzden yatırımların nerede olması gerektiği çok açık. Bu bölge çok zengin bir ülkedir. Sadece bizi rahat bıraksalar, bu coğrafya şahlanacak. O yüzden akıllı olmamız lazım."

Türkiye olarak son 10-15 yılda 100 milyar dolar civarındaki kaynağı altyapı yatırımlarına ayırdıklarını anlatan Şimşek, ülke genelinde hava, kara, demir ve deniz yolu yatırımlarını artırdıklarını ifade etti.

"Yatırım ortamını geliştirin"

Yatırımcıların önünü açmaya çalıştıklarına dikkati çeken Mehmet Şimşek, bu alanda Türkiye'nin doğru şeyler yaptığını söyledi.

Türkiye'nin, sürekli daha fazla yatırımcı çekmesinin, doğru yolda olunduğunun göstergesi olduğunu aktaran Şimşek, "Iraklı kardeşlerimize sesleniyorum; öngörülebilirliği artırın, şu Gaziantep'teki yatırımcıların tamamı gelir, orayı yeniden inşa eder, ticareti çeşitlendirir. Siz yeter ki yatırım ortamını geliştirin. Sizinle var olan deneyimleri paylaşmaya hazırız. Her şey para değildir. Hiçbir zaman tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Irak olarak da Türkiye olarak da bakacağız, dünyada en iyisi neredeyse ilham alıp onu uygulayacağız. Irak ile tecrübe ve deneyim paylaşımına hazırız. 4. sanayi devrimin konuşulduğu bir dönemde Irak sanayisini yeniden yapılandırmaya da talibiz. Birlikte çalışmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki firmaların Ar-Ge konusunda her geçen gün daha fazla yatırım yaptığını ve teknolojiyi yakından takip ettiğini kaydeden Şimşek, Iraklı ve Türkiye'deki iş adamlarının çok güçlü iş birliği oluşturabileceğini dile getirdi.

Türkiye ile Irak'ın iki güçlü ortak ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Şimşek, "Binlerce yıldır bu topraklardayız, inşallah binlerce yıl daha bu topraklarda olacağız. Kültürümüz, tarihimiz, dinimiz, dilimizdeki bazı kelimeler aynı. İnşallah Irak büyüyüp, gelişecek ve Türkiye'ye mal satacak. Ticarette bazı sıkıntılar var. İnşallah bunlar daha da azalacak. Türkiye ile Irak arasında çok iddialı hedefler var. Bize çok iş düşüyor. İnanıyorum ki Irak, önümüzdeki dönemde hızla gelişecek. 824 bin Iraklı kardeşimiz bu sene turist olarak bize gelmiş. İnşallah bizim vatandaşlarımız da Irak'taki güzellikleri görme imkanı yakalayacak. Ben Irak ile Türkiye'nin geleceğine inanıyorum. Bu geleceği daha güçlü inşa etmek için bir aradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA