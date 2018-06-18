Şimşek: Mali disiplini korumakta kararlıyız
Başbakan Yardımcısı Şimşek, bütçe açığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, mali disiplini korumakta kararlı" ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bütçe verisini değerlendirdi.
Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bütçe açığı, yılın ilk beş ayında yıl sonu hedefin yüzde 31'i seviyesinde. Kısa vadede imar barışı ve vergi yapılandırması gelir performansını destekleyici. Orta vadede ise harcama kontrolü ve verginin tabana yayılması belirleyici."
Bütçe, mayısta 2.7 milyar lira fazla verdi