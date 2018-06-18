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Şimşek: Mali disiplini korumakta kararlıyız

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bütçe açığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, mali disiplini korumakta kararlı" ifadesini kullandı.

Şimşek: Mali disiplini korumakta kararlıyız
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bütçe verisini değerlendirdi. 

Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütçe açığı, yılın ilk beş ayında yıl sonu hedefin yüzde 31'i seviyesinde. Kısa vadede imar barışı ve vergi yapılandırması gelir performansını destekleyici. Orta vadede ise harcama kontrolü ve verginin tabana yayılması belirleyici."

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