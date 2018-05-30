Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

30 Mayıs 2018

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yılda bir kez düzenlediği Bakanlar Konseyi Toplantısı Paris'te yapıldı.

Toplantıya Türkiye adına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Küresel Bağlamda OECD: Genel Sekreter'in Stratejik Eğilimleri" başlıklı oturumda bir konuşma yaptı.

Toplantıya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve üye ülkelerin Ekonomi Bakanlarının yanı sıra bu yıl OECD üyeliğine kabul edilen Kolombiya'nın Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de katıldı.

Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın bu yılki ana teması, "Daha sorumlu, etkin ve kapsayıcı çıktılar için çok taraflılığın yeniden şekillendirilmesi" olarak belirlendi.

Oturumlarda, ekonomik istikrasızlıkların sebeplerinin daha iyi anlaşılması, OECD standartlarının daha etkin tanıtımının sağlanması, çevre konusunda karşılaşılan sorunlara çözüm aranması, dijital dönüşümden daha etkili faydalanılması ve mali akışlarda bütünlük gibi konularda uluslararası iş birliğinin rolünün ele alınması hedeflerinin üzerinde durulurken, bu alanlarda yapılacak uluslararası iş birliğiyle ülkelere nasıl yardımcı olunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, uluslararası verilerin toplulaştırılması, en iyi uygulamaların paylaşılması, standart oluşturulmasında sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması gibi konularda OECD'nin rolü ile küresel ve birbirine bağlı ekonomik düzenle ilgili veri toplanmasında uluslararası topluma duyulan ihtiyaç konuları gündeme geldi.

Toplantı sonunda OECD Bakanlar Konseyi üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA