Şimşek: OHAL için bir sebep kalmadı

21 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gündemdeki ekonomi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, Habertürk'te katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Seçim sonrası OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme; Türkiye zaten terör koridorunu yıktı, "FETÖ" ile mücadelede de başarılı olduğuna göre OHAL için bir sebep kalmadı" dedi.

Şimşek, OHAL'in kalkmasının Türkiye'ye fon akışını olumlu etkileyeceğini belirtti.

"Meclis çoğunluğu sağlanamazsa..."

Meclis ile cumhurbaşkanı hükümetinin uyumlu olmasının ekonomik görünüm açısından ideal senaryo olduğunu ifade eden Şimşek, "Muhalefetin çoğunlukta olduğu meclis söz konusu olursa uzlaşma aranacaktır" ifadelerini kullandı. Şimşek, Meclis'te çoğunluğun sağlanamaması durumunun büyük bir endişe konusu olarak sunulmasının da doğru olmayacağını dile getirdi.

"Enflasyon düşmeye başlayacak"

TCMB'nin hamlelerini de değerlendiren Şimşek, "Parasal sıkılaştırmayla birkikte iç talep biraz yavaşlayacak; dış talep artacak; böylece cari açık azalacak enflasyon düşmeye başlayacak" diye konuştu.

"Şu anda bir ekibim Asya'da"

Şimşek, "Şu anda ekibim bir Asya ülkesinde 1.5 milyar dolarlık, kendi üretimimiz olan ileri teknoloji savunma sanayi ürünü satmak için müzakere yapıyorlar"

Kaynak: Reuters