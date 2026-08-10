Şimşek sanayideki dönüşüme dikkat çekti: İhracatta tablo değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin zorlu küresel koşullara rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,9 arttığını açıkladı. Yüksek teknoloji sektörlerindeki üretim artışına dikkat çeken Şimşek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 44,5'e ulaştığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretiminin yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüdüğünü belirten Şimşek, yüksek teknoloji sektörlerindeki üretimin aynı dönemde yüzde 3,9 arttığını kaydetti.
Şimşek, sanayi ihracatının yapısında da değişim yaşandığına işaret ederek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının haziran itibarıyla yüzde 44,5'e çıktığını belirtti.
"Katma değerli üretim" vurgusu
Katma değerli üretimdeki artış ile ihracat kompozisyonundaki iyileşmeyi sanayideki dönüşümün göstergeleri olarak değerlendiren Şimşek, verimlilik odaklı politikalarla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğini ifade etti.
Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı.… pic.twitter.com/7RbdA9IDtS— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 10, 2026