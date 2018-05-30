Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yeni faiz artırımı sinyali verdi

30 Mayıs 2018

İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla buluşan ve iki gün süren toplantılarda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi.

İki ajans, haberlerini ismini vermek istemeyen iki yatırım uzmanına dayandırdı. Ziyaret, dolar/TL'nin çalkantılı haftasını takiben geldi. Erdoğan'ın Londra ziyaretinin piyasalardaki etkisi de tazeydi.

Bloomberg'e konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası para politikasına daha fazla müdahil olacağını söylemiş, Dolar/TL'nin 4,92'yi geçen hızlı yükselişi de Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili kaygı yaratan bu sözlerine bağlanmıştı.

Merkez Bankası daha sonra 300 puanlık faiz artışı yaparak doları geriletmişti. Pazartesi günü de para politikasında sadeleşme hamlesi geldi.

Dolar güne sakin başladı

"Erdoğan o dönem seçim modundaydı"

Reuters'ın haberine göre Londra'da yatırımcılarla görüşen Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya ise, Erdoğan'ın sert 'faiz' söylemini yumuşatarak Merkez Bankası'nın, lirayı korumak adına müdahale etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı.

Şimşek ve Çetinkaya ile görüşen yatırımcılardan ikisi, içeriden toplantı izlenimlerini Reuters muhabirleri Karin Strohecker ve Claire Milhench ile paylaştı.

İsmini vermek istemeyen iki kaynak, Şimşek ve Çetinkaya'nın "uzlaşmacı" bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktardı.

Yatırımcılardan biri "Verilen mesaj, geçen hafta Erdoğan'dan işittiklerimizden farklıydı" diye konuştu.

"Ekonomiye ilişkin kararlarda son sözü verenin Erdoğan olduğunu düşünmemek elde değil" diyen yatırımcı, lirayı kontrol altına almak için Şimşek'e gerekeni yapmasını söyleyenin de Erdoğan olduğu yorumunu yaptı.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Yılmaz ve Çetinkaya Erdoğan'ın faiz ilgili açıklamalarını seçim atmosferinde yaptığına dikkat çekerek, o dönem "seçim modunda" verilmiş mesajlar olarak niteledi.

FT: Erdoğan kazanırsa, MB'nin bağımsızlığı yine sorgulanır

Bloomberg'ün konuştuğu ismini vermeyen iki yatırımcı ise, Türk yetkililerin 4 Haziran'da yayınlanacak mayıs enflasyon verilerine göre faiz konusunda adım atacaklarına ilişkin sözlerini aktardı. Haberde toplantıların ardından liranın dolar karşısında yüzde 0,9 artış gösterdiği vurgulandı.

Financial Times (FT) gazetesi de, ikilinin üst düzey Londra ziyaretini sayfalarına taşıdı. FT'nin haberinde, liranın dengesini yeniden kazanmış olsa da yatırımcıların, atılan adımların arkasında seçimlere kadar lirayı kontrol altında tutma amacı olabileceğinden şüphelendiği ifade edildi ve şu sözler yer aldı:

"24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan seçilirse, seçimlerden sonra Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yeniden sorgulanabilir."